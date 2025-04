Mkhitaryan, annuncio a sorpresa: "Potrei smettere a fine anno" 

"Mi sono rimasti ancora uno o due anni in cui poter giocare, o magari smetterò a fine stagione, ma per ora sono felicissimo di giocare in questo club e di giocare per tutto quello che stiamo provando a raggiungere con questa squadra". Così Henrikh Mkhitaryan alla vigilia di Inter-Bayern Monaco, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.