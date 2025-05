L'assurda fuga di alcuni tifosi dell'Inter: lasciano lo stadio, non riescono a rientrare e si perdono la rimonta

Uscire da San Siro prima del fischio finale. Un'abitudine presente, che va avanti da anni, da parte di qualche (decisamente pochi) tifosi. Forse per disappunto, forse per evitare il traffico. Ma dopo Inter-Barcellona , raramente succederà un'altra volta. Dopo il gol segnato da Raphinha del momentaneo vantaggio dei blaugrana, un piccolo gruppo di tifosi interisti, oramai disillusi, hanno deciso di abbandonare il "Meazza", perdendosi la clamorosa rimonta della squadra di Inzaghi . E quando hanno provato a entrare nuovamente, l'accesso è stato loro negato.

Tifosi escono prima del gol di Acerbi, dopo il boato prova un nuovo ingresso: respinto

Un video diventato oramai virale sui social ha ripreso un gruppo di tifosi che, una volta usciti dal "Meazza", hanno provato a rientrare dopo il boato scaturito dal gol segnato da Acerbi al 93esimo minuto. Nonostante i tentativi, però, non c'è stato nulla da fare. Come previsto dal regolamento, gli steward hanno impedito loro un nuovo accesso. Non c'è stato nulla da fare per loro, che si sono persi così la storica rimonta dell'Inter, qualificata alla finale di Champions League.

Henry: "Giusto non farli rientrare! Che razza di tifoso esce prima?"

Un video divenuto virale anche all'estero. In una delle più famose trasmissioni sulla Champions League, CBS Sports Golazo, Thierry Henry ha commentato queste immagini, dichiarando: "Giusto così. Che razza di tifoso sei? Non è ancora finita la partita, devi restare dentro lo stadio". E da qui, come l'Inter ha voluto citare il Real Madrid: "120 minuti a San Siro possono essere molto lunghi". E questi tifosi se lo ricorderanno.