Inter, Oaktree ha fatto l’affare

A un anno esatto dall’acquisizione dell’Inter, non si può dire che Oaktree abbia fatto un cattivo affare. Il fondo Usa non ebbe scelta quando Zhang non riuscì a ripagare il prestito né a rifinanziarlo. Dovette azionare il pegno, rimpiazzando il credito che vantava verso il gruppo cinese (400 milioni) con la proprietà del club. Obtorto collo, dissero molti, tra cui il Financial Times che definì Oaktree “