“Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club”. Così il presidente del Como, Mirwan Suwarso, direttamente dal palco di SWXS London. Come riportato da Davide Zirosky, Suwarso ha così indirettamente risposto alle notizie relative all'interesse dell'Inter per il tecnico spagnolo dopo l'addio di Simone Inzaghi, pronto a iniziare la sua avventura in Arabia Saudita con l'Al-Hilal.