Inter, Frattesi è stato operato: il comunicato sulle sue condizioni

Davide Frattesi si è sottoposto a un intervento chirurgico. Questo è quanto annunciato dall'Inter, che attraverso un comunicato stampa ha dato notizia dell'interventa all'ernia bilaterale. Il centrocampista a causa dell'infortunio era rientrato anticipatamente dal Mondiale per Club, giocato negli Stati Uniti. Il giocatore inizierà da subito un programma di riabilitazione, per farsi trovare pronto al raduno del club, in programma il 26 luglio.