Inter-Calhanoglu, parla Marotta: "Non è un caso. Cessione? Lui ha chiesto..."

Marotta sul futuro di Calhanoglu: "Cessione? Siamo davanti a richieste fantomatiche..."

Così Giuseppe Marotta sulle indiscrezioni di mercato che stanno riguardando Calhanoglu nell'ultimo periodo, tra sondaggi, interessamenti concreti e presunte offerte per il calciatore turco: "Non vorrei diventasse un caso quando non lo è - ha subito precisato il presidente dell'Inter -. Siamo davanti a richieste fantomatiche che però a noi non arrivano mai: non c’è nessuna richiesta. Lo aspettiamo il 23 - ha aggiunto, guardando alla pre-season -. Abbiamo parlato con lui e, come altri giocatori, non ha manifestato la volontà di andare via".