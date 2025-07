L'Inter presenta Chivu: "Torneremo al top". Marotta "Per Lookman settimana decisiva"

Dopo delle settimane di riposo in seguito alla conclusione del Mondiale per club, da qualche giorno ad Appiano Gentile è ufficialmente iniziata la stagione dell' Inter . In conferenza stampa, il presidente Marotta e l'allenatore nerazzurro Chivu hanno presentato l'anno che sarà. "È inutile nascondersi dietro frasi gratuite come "Vogliamo arrivare tra le prime quattro". Noi siamo abituati a essere chiari: vogliamo vincere . Se poi altri saranno più bravi faremo i complimenti, ma è questo l’obiettivo". Così ha dichiarato il presidente dell'Inter.

Marotta: "Chivu conosce l'ambiente: trarremo vantaggi da ciò"

Introducendo l'allenatore, Marotta ha ripercorso la stagione passato: “Abbiamo concluso con 63 partite, arrivando in fondo a tutte le competizioni. Abbiamo perso la finale, siamo arrivati secondi per un centimetro, che vogliamo colmare". Mentre sulla scelta di Chivu: "Ripartiamo con un allenatore nuovo. In questi mesi è stato scritto che era un rincalzo, una seconda scelta: niente di più falso. Rispetto ad altri conosce l’ambiente e i valori di questa società. Sono vantaggi da cui trarremo vantaggi importanti". Marotta si è concentrato quindi a rispondere a delle domande sul mercato, non nascondendosi su Lookman: "Non nascondo che qualche parola con Luca Percassi l'abbia scambiata. Sì, è la settimana decisiva. Entro due, tre giorni arriveremo alla conclusione dei dialoghi con l'Atalanta. E vedremo con quale risposta. Se ci saranno le condizioni, attiveremo una trattativa concreta. Non rappresenta il profilo di un giocatore rivendibile data l'età, ma ha grandissima qualità e un buon giocatore, accanto a giovani, trasmette valori importanti". Mentre su Leoni: "Non abbiamo avviato alcuna trattativa col Parma. Possiamo dire che farebbe comodo a tante società, ma al momento la proprità è ad altri tipi di ruoli e giocatori, poi vedremo che può succedere".

Chivu: "Gruppo solido e consapevole"

A seguire, l'allenatore dell'Inter, Chivu, ha parlato dell'inizio della stagione: "Le aspettative come sempre sono alte, di mantenere lealtà e passione per arrivare al raggiungimento degli obiettivi. Il gruppo è solido e consapevole". Sotto un piano di vista tattico: "La nostra intenzione è essere verticali e mantenere in equilibrio. L’obbligo di mantenere questo club ai vertici a prescindere dai titoli vinti a fine stagione. Faremo del nostro meglio e dare il massimo. L'allenatore ha parlato proprio del gruppo: "Ha dimostrato di saper superare anche le atrocità solo così si può andare avanti. Vogliamo tornare a essere competitivi come abbiamo fatto negli ultimi anni. Da allenatore ed ex giocatore penso che la differenza la fanno i giocatori". Sul mercato anche Chivu ha risposto: “Io e la società siamo sempre in contatto per stabilire le tattiche per questo mercato per stabilire quello che dovrebbe esserci. Condividiamo le stesse idee, siamo sempre aperti a nuove opportunità“.