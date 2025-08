Inter-Inter U23: dove vedere l'amichevole in famiglia dei nerazzurri in tv e in streaming

MILANO - Si alza il sipario sulla stagione 2025/26 dell'Inter. Reduci dalla cocente eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club con la Fluminense, i nerazzurri di Cristian Chivu tornano in campo per la prima amichevole estiva. Sfida in famiglia per Lautaro Martinez e compagni contro la neonata Under 23 allenata da Stefano Vecchi, che si prepara all'esordio assoluto in Serie C, nel girone A.