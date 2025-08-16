Dove vedere Inter-Olympiacos in tv? Dazn o Sky, orario

© LAPRESSE
Ultima amichevole estiva per l'Inter di Cristian Chivu, che oggi affronterà l'Olympiacos in vista dell'esordio ufficiale contro il Torino in campionato, in programma il 26 agosto alle 20:45.
Inter-Olympiacos, l'orario dell'amichevoleInter-Olympiacos si disputerà oggi, sabato 16 agosto, alle ore 20:30 allo stadio San Nicola di Bari.
Dove Inter-Olympiacos in diretta tvL'amichevole tra Inter e Olympiacos sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in chiaro, canale 60 del digitale terrestre.
Dove vedere Inter-Olympiacos in streaming
Servizio streaming attivo sui siti e l'app ufficiale di DAZN e NOVE. Potrete seguire la partita in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.