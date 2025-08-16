Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Inter-Olympiacos in tv? Dazn o Sky, orario

Ultima amichevole estiva per i nerazzurri di Cristian Chivu: tutte le info utili per seguirla
Dove vedere Inter-Olympiacos in tv? Dazn o Sky, orario© LAPRESSE
1 min
Ultima amichevole estiva per l'Inter di Cristian Chivu, che oggi affronterà l'Olympiacos in vista dell'esordio ufficiale contro il Torino in campionato, in programma il 26 agosto alle 20:45.

Inter-Olympiacos, l'orario dell'amichevole

Inter-Olympiacos si disputerà oggi, sabato 16 agosto, alle ore 20:30 allo stadio San Nicola di Bari.

Dove Inter-Olympiacos in diretta tv

L'amichevole tra Inter e Olympiacos sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in chiaro, canale 60 del digitale terrestre.

Dove vedere Inter-Olympiacos in streaming

Servizio streaming attivo sui siti e l'app ufficiale di DAZN e NOVE. Potrete seguire la partita in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

