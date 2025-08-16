Inter ok con l'Olympiakos: Dimarco, gol e infortunio. A segno anche Thuram

© LAPRESSE
BARI - Al San Nicola di Bari l'Inter chiude il suo precampionato con una vittoria: 2-0 sull'Olympiacos. Nerazzurri in campo col 3-5-2 e il nuovo arrivato Sucic in regia affiancato da Barella e Mkhytarian, Dumfries e Dimarco occupano le corsie esterne, davanti c'è la coppia Lautaro-Thuram. Dopo un buon avvio dell'Olympiacos, l'Inter passa in vantaggio al 16': imbucata di Thuram per Lautaro e palla in mezzo dove Dimarco da pochi passi non sbaglia. Il capitano nerazzurro sfiora il raddoppio al 34' e poi a inizio ripresa ma l'appuntamento col 2-0 è solo rinviato perché al 54' Thuram si avventa sulla respinta del portiere dei greci sulla conclusione di Dumfries e insacca. Entrano Bonny e Pio Esposito ed entrambi hanno la chance di fare tris ma sbattono contro la difesa dell'Olympiacos.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter