Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Inter ok con l'Olympiakos: Dimarco, gol e infortunio. A segno anche Thuram

Al San Nicola di Bari, i nerazzurri chiudono il precampionato con una vittoria
Inter ok con l'Olympiakos: Dimarco, gol e infortunio. A segno anche Thuram© LAPRESSE
1 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra
BARI - Al San Nicola di Bari l'Inter chiude il suo precampionato con una vittoria: 2-0 sull'Olympiacos. Nerazzurri in campo col 3-5-2 e il nuovo arrivato Sucic in regia affiancato da Barella e Mkhytarian, Dumfries e Dimarco occupano le corsie esterne, davanti c'è la coppia Lautaro-Thuram. Dopo un buon avvio dell'Olympiacos, l'Inter passa in vantaggio al 16': imbucata di Thuram per Lautaro e palla in mezzo dove Dimarco da pochi passi non sbaglia. Il capitano nerazzurro sfiora il raddoppio al 34' e poi a inizio ripresa ma l'appuntamento col 2-0 è solo rinviato perché al 54' Thuram si avventa sulla respinta del portiere dei greci sulla conclusione di Dumfries e insacca. Entrano Bonny e Pio Esposito ed entrambi hanno la chance di fare tris ma sbattono contro la difesa dell'Olympiacos.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Inter-Olympiakos, tabellino e statistiche

Inter, i migliori video