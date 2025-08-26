Inter, il valore di una notte

Con uno 0-5 aveva chiuso la stagione Inzaghi, con un 5-0 ha aperto il campionato Chivu. Certo, il Toro non ha nemmeno un’unghia del Psg, però partire così fa bene, molto bene. E poi meglio non perdere tempo, meglio rispondere subito ai campioni d’Italia, così Conte, che comunque aveva già un’idea chiara, capirà bene con chi dovrà lottare fino alla fine. Conte ha vinto cinque scudetti e due Supercoppe in Italia, una P