Seconda giornata di campionato per l'Inter. La squadra di Chivu affronterà l'Udinese domenica alle 20:45 dopo il grande esordio a San Siro con il 5-0 finale contro il Torino. Grande entusiasmo in casa dei nerazzurri che dovranno sfruttare il momento per allungare la striscia positiva. Chivu ha presentato la prossima sfida nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Udinese: "Dobbiamo confermare atteggiamento e mentalità, poi bisogna migliorare anche tante altre cose". Su Calhanoglu: "È un giocatore importante, lo ha dimostrato con la voglia di far parte di questo gruppo sin dal primo giorno di allenamento. Lui è tornato motivato con mentalità giusta volendo lasciarsi alle spalle la passata stagione. Come tutti quanti. Siamo contenti che torni a disposizione. Pio Esposito? Lo conosco da quando ha 13 anni e so di che è pasta è fatto. Lui è un ragazzo con i piedi per terra e sa quanta strada ha da fare. Gli piacciono le sfide e ha l'umiltà giusta. Le partite saranno tante e avremo anche la possibilità di vedere combinazioni diverse con tre attaccanti".