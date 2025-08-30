Seconda giornata di campionato per l'Inter. La squadra di Chivu affronterà l'Udinese domenica alle 20:45 dopo il grande esordio a San Siro con il 5-0 finale contro il Torino. Grande entusiasmo in casa dei nerazzurri che dovranno sfruttare il momento per allungare la striscia positiva. Chivu ha presentato la prossima sfida nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Udinese: "Dobbiamo confermare atteggiamento e mentalità, poi bisogna migliorare anche tante altre cose". Su Calhanoglu: "È un giocatore importante, lo ha dimostrato con la voglia di far parte di questo gruppo sin dal primo giorno di allenamento. Lui è tornato motivato con mentalità giusta volendo lasciarsi alle spalle la passata stagione. Come tutti quanti. Siamo contenti che torni a disposizione. Pio Esposito? Lo conosco da quando ha 13 anni e so di che è pasta è fatto. Lui è un ragazzo con i piedi per terra e sa quanta strada ha da fare. Gli piacciono le sfide e ha l'umiltà giusta. Le partite saranno tante e avremo anche la possibilità di vedere combinazioni diverse con tre attaccanti".
Inter, le parole di Chivu
Chivu continua: "Giocando ogni tre giorni e per mantenere il gruppo motivato bisogna che accontenti un po' tutti. Conta però la meritocrazia e ci deve essere sempre un alto livello. La meritocrazia è il mio primo principio e funziona sempre così. Bisogna che i giocatori si preparino sempre al meglio e si lavora sempre per il benessere del gruppo. Tutti devono meritarsi il posto. Non posso pensare troppo in avanti, c'è una partita importante contro l'Udinese e non vorrei guardare troppo in avanti. Preferisco pensare solo all'udinese e non guardare troppo in là. Troppe pianificazioni a volte danneggiano anche a livello mentale".