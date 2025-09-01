Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Inter-Udinese, le pagelle dei nerazzurri: male Bisseck, Calhanoglu non incide

Le valutazioni degli uomini di Chivu al termine della sfida con i bianconeri
Inter-Udinese, le pagelle dei nerazzurri: male Bisseck, Calhanoglu non incide
1 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Inter, i migliori video