Zazzaroni: “Le voci sull’esonero di Chivu? Tutte fantasie”

Leggi il commento del Direttore Ivan Zazzaroni sulla situazione del tecnico nerazzurro dopo il ko contro la Juve
Zazzaroni: “Le voci sull’esonero di Chivu? Tutte fantasie”© LAPRESSE
Ivan Zazzaroni
1 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Provo a fare un po' di chiarezza - se la verità interessa ancora - sulla scelta e sul presente di Chivu che non è assolutamente in discussione. Le voci sull'esonero sono cazzate al vento. Tre erano i candidati alla panchina dell'Inter: De Zerbi, Fabregas e Chivu, tutte e tre indicazioni di Ausilio. Marotta è andato subito su Cesc e Cristian. Ma lo spagnolo ha rifiutato al primo incontro con il ds e Cristian è stato fortemente sostenuto dal presidente. Chi ha visto lavorare Chivu a Parma e ad Appiano parla di un tecnico modernissimo e completo, la persona è di prim'ordine. Amen.

