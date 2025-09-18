Inter, Cristian Chivu il garantista

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
La svolta arriva al 40’ quando il campo smentisce la legge di Murphy, ossia: "se qualcosa può andare male, andrà male". E cosa c’è di peggio di Godts che si invola in beata solitudine verso la porta di Sommer? L’attaccante belga entra in area e calcia più o meno a botta sicura. Di fronte a lui trova Sommer che con un’uscita da portie
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte