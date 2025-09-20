Chivu e il rumore dei nemici: il tecnico dell'Inter cita ancora Mourinho

"Pio Esposito sta facendo bene, ha qualità e voglia. E' consapevole di dove si trova, mi piace come arriva al campo e si allena, così come fanno Thuram, Bonny e anche il capitano Lautaro". Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa in vista della sfida con il Sassuolo, in programma domani alle 20.45 a San Siro. "Loro sono una squadra preparata e insidiosa e ci può mettere in difficoltà. Bisogna essere pronti sotto tutti i punti di vista". Sulla gestione del gruppo il romeno ha poi spiegato: "Quello che ho sempre detto è la meritocrazia che conta. Il primo undici è importante e sono più importanti anche i cambi perché spostano l'andatura della partita. A Torino l'avevamo ribaltata con i cambi e voglio premiare l'atteggiamento della squadra. L'opportunità arriverà sempre. Prima o poi tutti avranno opportunità di giocare e di subentrare. Tengo sempre presente questo e questa sensibilità".
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter
Chivu e il rumore dei nemici
"Il rumore dei nemici fa parte del gioco, è sempre stato d'attualità. Ho mille altre cose a cui pensare. Il rumore dei nemici fa parte del gioco perché è sempre stato di attualità. Tiro avanti per la mia strada, sono preso dalle cose da fare per aiutare i ragazzi. La squadra merita di essere difesa perché è forte. A marzo tutto il mondo ne parlava e poi c'è stata qualche disgrazia. Non dobbiamo mai dimenticare che la squadra ha fatto una stagione con attributi e qualità. Ha mille altri aggettivi che non voglio citare. Mi permette di stare sereno e tranquillo
". Il tecnico dell'Inter
ha proseguito: "La maturità deve essere abbinata alla concretezza e al gioco per portare a casa il risultato. Lautaro? Oggi si è allenato con noi, si è messo a disposizione. Un capitano deve fare questo, mi fa piacere che non si è mai tirato indietro. Mercoledì non riusciva a camminare ed è venuto con noi in panchina
".