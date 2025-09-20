Chivu e il rumore dei nemici: il tecnico dell'Inter cita ancora Mourinho

"Pio Esposito sta facendo bene, ha qualità e voglia. E' consapevole di dove si trova, mi piace come arriva al campo e si allena, così come fanno Thuram, Bonny e anche il capitano Lautaro". Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa in vista della sfida con il Sassuolo, in programma domani alle 20.45 a San Siro. "Loro sono una squadra preparata e insidiosa e ci può mettere in difficoltà. Bisogna essere pronti sotto tutti i punti di vista". Sulla gestione del gruppo il romeno ha poi spiegato: "Quello che ho sempre detto è la meritocrazia che conta. Il primo undici è importante e sono più importanti anche i cambi perché spostano l'andatura della partita. A Torino l'avevamo ribaltata con i cambi e voglio premiare l'atteggiamento della squadra. L'opportunità arriverà sempre. Prima o poi tutti avranno opportunità di giocare e di subentrare. Tengo sempre presente questo e questa sensibilità".