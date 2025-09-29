Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Javier Zanetti in lutto, è morto papà Rodolfo. Il cordoglio dell'Inter 

Il club nerazzurro si stringe alla famiglia del vicepresidente per la perdita del padre Rodolfo
Un grave lutto ha colpito il mondo nerazzurro. Nelle scorse ore è infatti scomparso Rodolfo Zanetti, padre di Javier, storico capitano e oggi vicepresidente dell'Inter. La notizia è stata resa nota dal club con un comunicato ufficiale diffuso questa mattina, che esprime vicinanza e affetto nei confronti di "Pupi" in un momento di profondo dolore. 

Il messaggio di cordoglio della società

"L'Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al vicepresidente Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo. A lui l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra e della Proprietà", si legge nella nota. Il club e i tifosi si uniscono così al dolore della famiglia Zanetti, manifestando tutta la loro vicinanza a chi, con la maglia dell'Inter prima e dopo con il ruolo dirigenziale poi, ha rappresentato e continua a rappresentare un simbolo indelebile della storia nerazzurra. 

