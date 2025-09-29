Javier Zanetti in lutto, è morto papà Rodolfo. Il cordoglio dell'Inter 

Un grave lutto ha colpito il mondo nerazzurro. Nelle scorse ore è infatti scomparso Rodolfo Zanetti , padre di Javier , storico capitano e oggi vicepresidente dell' Inter . La notizia è stata resa nota dal club con un comunicato ufficiale diffuso questa mattina, che esprime vicinanza e affetto nei confronti di " Pupi " in un momento di profondo dolore.

Il messaggio di cordoglio della società

"L'Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al vicepresidente Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo. A lui l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra e della Proprietà", si legge nella nota. Il club e i tifosi si uniscono così al dolore della famiglia Zanetti, manifestando tutta la loro vicinanza a chi, con la maglia dell'Inter prima e dopo con il ruolo dirigenziale poi, ha rappresentato e continua a rappresentare un simbolo indelebile della storia nerazzurra.