Inter, Chivu: "L'infortunio di Thuram non è gravissimo. Ho un'idea per il partner di Lautaro"

L’ Inter domani alle 18 affronterà la Cremonese nella sesta giornata di Serie A . I nerazzurri, reduci dal successo in Champions League contro lo Slavia Praga, cercano il quinto successo consecutivo tra campionato e coppa, ma dovranno fare a meno di Marcus Thuram , fermato da un problema muscolare: "Ma l'infortunio non è gravissimo". In conferenza stampa ad Appiano Gentile, Cristian Chivu ha parlato della gara e delle condizioni della squadra: "Abbiamo trovato equilibrio e attenzione anche quando attacchiamo. Sono contento per questo e parto sempre dal fatto di non subire gol. Conta l'organizzazione e l'attenzione".

Inter, Chivu: "Ho un'idea su chi andrà ad affiancare Lautaro"

Il tecnico nerazzurro non si è sbilanciato sull’attacco che scenderà in campo dal primo minuto, ma ha sottolineato l’importanza della mentalità: "Non lo so, ho un'idea e vedremo chi andrà ad affiancare Lautaro. Non ve lo posso dire ora. Si vedrà domani chi giocherà. Anche i giocatori devono sentirsi responsabili. Nessuno deve sentirsi già sicuro e tutti devono farsi trovare pronti". Poi un passaggio sulla gestione delle rotazioni: "Per me non esistono regole nel calcio, non esistono limiti. Io non ho paura, quello che non sappiamo è illimitato. Esistono le possibilità che i giocatori meritano di avere. Quello che non voglio è egoismo nella squadra. Voglio massima disponibilità e intelligenza".

Le parole di Chivu su Diouf e Bonny

Infine, uno sguardo sugli avversari e sui singoli. "La Cremonese è fisica, organizzata e allenata bene. Nicola sa come mantenere la salvezza e ha giocatori di esperienza che capiscono i momenti e hanno umiltà", ha spiegato Chivu, che si è soffermato anche su altri dingoli: "Diouf ha bisogno di tempo, si sta allenando bene ed è meno timido, lo vedo più coinvolto. Bonny? Gli manca la titolarità che aspettate voi e prima o poi arriverà. Lo vedo molto bene, dà sempre l’anima e cerca di migliorarsi. Lui è felice per essere in una realtà come l’Inter".