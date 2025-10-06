Inter, Calhanoglu a cena da Salt Bae: la famosa spolverata del sale è virale

Hakan Calhanoglu a cena dal famosissimo Salt Bae . Noto in tutto il mondo per il modo con cui è solito salare la carne prima di servire la portata al cliente, lo chef turco ha accolto il centrocampista dell' Inter nel suo primo ristorante a Milano. Come da prassi, il classe '94 non ha potuto far altro che cimentarsi nel tipico gesto, ormai da anni virale sul web.

Calhanoglu a cena da Salt Bae a Milano

Prima il dolce taglio della carne, poi l'arrivo del sale a tavola e la famosa spolverata finale. Stavolta, però, lo chef Salt Bae ha lasciato spazio al connazionale Hakan Calhanoglu, special guest della serata nel primo ristorante aperto a Milano dalla star della cucina turca e internazionale. Al momento del tipico gesto, il sorriso del regista dell'Inter e il successivo abbraccio con il padrone di casa, diventati immediatamente virali sui social.