Inter, Calhanoglu a cena da Salt Bae: la famosa spolverata del sale è virale

Il centrocampista nerazzurro, a Milano, si è potuto cimentare nel tipico gesto che ha reso virale lo chef e macellaio turco
1 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Hakan Calhanoglu a cena dal famosissimo Salt Bae. Noto in tutto il mondo per il modo con cui è solito salare la carne prima di servire la portata al cliente, lo chef turco ha accolto il centrocampista dell'Inter nel suo primo ristorante a Milano. Come da prassi, il classe '94 non ha potuto far altro che cimentarsi nel tipico gesto, ormai da anni virale sul web.

Calhanoglu a cena da Salt Bae a Milano

Prima il dolce taglio della carne, poi l'arrivo del sale a tavola e la famosa spolverata finale. Stavolta, però, lo chef Salt Bae ha lasciato spazio al connazionale Hakan Calhanoglu, special guest della serata nel primo ristorante aperto a Milano dalla star della cucina turca e internazionale. Al momento del tipico gesto, il sorriso del regista dell'Inter e il successivo abbraccio con il padrone di casa, diventati immediatamente virali sui social.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

