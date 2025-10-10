Inter-Atletico Madrid, nerazzurri ko in amichevole 4-2 ai rigori

Antipasto di Champions League a Bengasi, in Libia, tra Inter e Atletico Madrid , che si ritroveranno una di fronte all'altra il prossimo 26 novembre in Spagna. Test utile per far girare le gambe dei giocatori rimasti 'orfani' delle convocazioni da parte delle rispettive nazionali. Finisce 1-1 nei tempi regolamentari e 4-2 per gli spagnoli dopo la lotteria dei calci di rigore.

Primo tempo a senso unico

Complici i tanti cambi operati da Chivu, che ha interpretato il test del Benghazi International Stadium per quello che era, un'amichevole, il primo tempo della sfida con i colchoneros è a senso unico. Gli iberici sono padroni del gioco, ma trovano la rete del vantaggio poco dopo la mezz'ora grazie al chirurgico sinistro di Carlos Martin.

Ripresa più equilibrata

Nel secondo tempo, via, via, Chivu e Simeone cambiano radicalmente le squadre in campo e a ridosso dell'ora di gioco trovano il gol del pari con l'incornata di Bisseck sul cross dalla bandierina del solito Mkhitaryan.

Ai rigori decide Musso

Il giusto 1-1 dei 90 minuti regolamentari non basta, giocatori chiamati ad andare dal dischetto per designare un vincitore. La spunta l'Atletico Madrid, che pure aveva sbagliato per primo con Koke, che aveva spedito sulla traversa. Decisivi gli errori di Luis Enrique e di Acerbi, che si fanno parare le rispettive conclusioni dagli undici metri.