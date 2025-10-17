Corriere dello Sport.it
venerdì 17 ottobre 2025
Mkhitaryan, il retroscena di Ausilio: "All'Inter a zero perché alla Roma non lo volevano più"

Il direttore sportivo dei nerazzurri svela i dettagli della trattativa per l'acquisto del centrocampista armeno
Ivan Zazzaroni
1 min
Lautaro il tuo capolavoro.

«Aveva già firmato con l’Atletico Madrid. Ho viaggiato, rischiando di tornare senza il giocatore. Sai che figura di merda avrei rimediato...».

Andrea Berta, allora ds del club e ora all’Arsenal, mi disse che Lautaro stracciò non uno ma tre contratti.

«Se lo dice Andrea... So di uno. Mi misi in mezzo puntando sul fatto che i club non avevano ancora raggiunto l’accordo. Però di cose buone ne abbiamo fatte anche altre. Micki a zero perché alla Roma non lo volevano più».

Tiago Pinto non gli offrì il biennale che Mkhitaryan chiedeva. Mou non la prese bene.

«Hakimi a 40 e rivenduto a 70, Calhanoglu a zero, Bastoni con tre sole partite all’Atalanta, un anno a Parma e poi da noi. Onana a zero quand’era squalificato e fermo da un po’. L’abbiamo venduto a 55. Lukaku voluto da Conte, altro affare la cessione al Chelsea. Balotelli a 16 anni dal Lumezzane».

