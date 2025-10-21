Materazzi: "Mancini ha un tatuaggio in mio onore. Per lui la mia porta è sempre aperta"

ROMA - Marco Materazzi è una leggenda dell’Inter e del calcio italiano. Ieri si trovava Roma, al fianco di Francesco Totti, per registrare dei contenuti video per Betsson.sport. Per l'ex difensore non ci sono dubbi: la squadra di Chivu è la favorita per vincere il campionato e può fare bene anche in Champions.

Materazzi, come vede la lotta per lo scudetto quest’anno? Chi &egra