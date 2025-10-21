Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 21 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Materazzi: "Mancini ha un tatuaggio in mio onore. Per lui la mia porta è sempre aperta"

L'ex difensore nerazzurro non ha dubbi: "L'Inter è la squadra più forte, farà bene anche in Champions League"
Lorenzo Scalia
1 min
TagscalcioInterMaterazzi
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Marco Materazzi è una leggenda dell’Inter e del calcio italiano. Ieri si trovava Roma, al fianco di Francesco Totti, per registrare dei contenuti video per Betsson.sport. Per l'ex difensore non ci sono dubbi: la squadra di Chivu è la favorita per vincere il campionato e può fare bene anche in Champions.  

Materazzi, come vede la lotta per lo scudetto quest’anno? Chi &egra

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte