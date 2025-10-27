Infortunio Mkhitaryan, ecco i tempi di recupero: quanto starà fuori

MILANO - Brutte notizie per Chivu. Mkhitaryan si ferma per infortunio. Il giocatore armeno si è bloccato al 32′ del match contro il Napoli per un problema muscolare, lasciando il posto a Zielinski. L’ex centrocampista di Arsenal e Manchester United ha avvertito il fastidio proprio nell’azione che ha portato al rigore concesso al Napoli. Gli accertamenti medici hanno riscontrato un risentimento al muscolo semitendinoso della coscia sinistra.