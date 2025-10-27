Corriere dello Sport.it
lunedì 27 ottobre 2025
Infortunio Mkhitaryan, ecco i tempi di recupero: quanto starà fuori

Il centrocampista, che si era fermato alla mezz’ora del match contro il Napoli, va ai box: problema muscolare
MILANO - Brutte notizie per Chivu. Mkhitaryan si ferma per infortunio. Il giocatore armeno si è bloccato al 32′ del match contro il Napoli per un problema muscolare, lasciando il posto a Zielinski. L’ex centrocampista di Arsenal e Manchester United ha avvertito il fastidio proprio nell’azione che ha portato al rigore concesso al Napoli. Gli accertamenti medici hanno riscontrato un risentimento al muscolo semitendinoso della coscia sinistra.

Il comunicato dell’Inter e i tempi di recupero

"Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima”. Dovrebbe rimanere ai box per circa un mese.

 

 

