Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina: l'uomo è morto sul colpo

La ricostruzione dell'incidente

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi con l'elisoccorso, un'ambulanza e i carabinieri. Si stanno ancora cercando di far luce sulle dinamiche dell'incidente che è stato violentissimo. Nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, per l'anziano non c'è stato nulla da fare: l'impatto stato letale ed è deceduto sul posto. Secondo una prima ricostruzione, il giocatore e la vittima procedevano entrambi nella stessa direzione, l’uomo in carrozzina ha sbandato e invaso la carreggiata su cui Martinez stava transitando con la sua auto, probabilmente a causa di un malore. Il calciatore, sotto shock, si è subito fermato a prestare i primi soccorsi.

Conferenza stampa annullata

L’Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa dell’allenatore Cristian Chivu, prevista per oggi pomeriggio alle 14, alla vigilia della partita fra Inter e Fiorentina. Si attende la comunicazione del club.