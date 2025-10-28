Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina: l'uomo è morto sul colpo
Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez ha investito in auto uccidendola una persona in carrozzina elettrica in via Bergamo, a Fenegrò, a circa un chilometro dal centro sportivo di Appiano Gentile, non lontano dal centro d’allenamento. La vittima, un anziano di 81 anni. Le cause del tragico incidente sono ancora in via di accertamento.
La ricostruzione dell'incidente
Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi con l'elisoccorso, un'ambulanza e i carabinieri. Si stanno ancora cercando di far luce sulle dinamiche dell'incidente che è stato violentissimo. Nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, per l'anziano non c'è stato nulla da fare: l'impatto stato letale ed è deceduto sul posto. Secondo una prima ricostruzione, il giocatore e la vittima procedevano entrambi nella stessa direzione, l’uomo in carrozzina ha sbandato e invaso la carreggiata su cui Martinez stava transitando con la sua auto, probabilmente a causa di un malore. Il calciatore, sotto shock, si è subito fermato a prestare i primi soccorsi.
Conferenza stampa annullata
L’Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa dell’allenatore Cristian Chivu, prevista per oggi pomeriggio alle 14, alla vigilia della partita fra Inter e Fiorentina. Si attende la comunicazione del club.