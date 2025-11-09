Inter, Acerbi rischia già di diventare un caso

MILANO - Cristian Chivu ha a disposizione ancora qualche ora prima di dover annunciare alla squadra la formazione scelta per Inter-Lazio di stasera. L’allenatore nerazzurro ritroverà i calciatori a colazione, dopo il rompete le righe di ieri al termine della rifinitura, nella quale - come al solito - ha mischiato le carte. Nessun vantaggio agli avversari, né indicazioni in anticipo ai suoi in una vigilia eccezionalmente a bocca cucita senza la consueta conferenza stampa. Il romeno vuole tenere tutti sulla corda: anche questo crede possa aiutare a cancellare i cali di concentrazione in allenamento e in partita.

La possibile esclusione di Acerbi

Gran parte dell’undici titolare per il posticipo del Meazza sembra però definito. Nel terzetto di difesa, rispetto alla gara con il Kairat, torneranno Manuel Akanji e Alessandro Bastoni. Acerbi è pronto per riprendersi il suo posto in mezzo dopo tre panchine di fila, vedremo se l’allenatore sarà dello stesso parere: un’altra esclusione sarebbe piuttosto rumorosa. A centrocampo Calhanoglu riprenderà il suo posto in cabina di regia, permettendo così a Barella di tornare nel suo ruolo abituale di interno destro. Sarà ancora Sucic invece a sostituire l’indisponibile Mkhitaryan alla sinistra del turco. Confermati sulle due corsie laterali Denzel Dumfries e Federico Dimarco.