domenica 16 novembre 2025
Chivu, nodo Dumfries: come sta in vista del derby Inter-Milan

Il terzino ha iniziato fisioterapia, il tecnico lo aspetta. Ecco le alternative
Daniele Vitiello
2 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Milano - Denzel Dumfries ha iniziato ad Appiano Gentile il percorso di fisioterapia che spera possa riportarlo in gruppo già nei prossimi giorni, permettendogli di superare il fastidio alla caviglia sinistra e preparare al meglio il derby. Chivu ovviamente spera che tutto vada nel verso giusto: l’olandese è un perno importantissimo per l’Inter. Magari non disporrà di grande qualità, ma sa come garantire copertura e rendersi pericoloso nella trequarti avversaria. Insomma, una freccia nell’arco del rumeno che in partite come quella di domenica può diventare un vero e proprio jolly.  

A rendere strettamente necessario il recupero di Dumfries in casa Inter è la consapevolezza di non avere in rosa a oggi un’alternativa valida. Non che i dirigenti non abbiano provato ad assortire meglio la corsia destra, anche attraverso un investimento notevole. Luis Henrique, pagato 25 milioni questa estate e ancora oggetto misterioso, è soltanto l’ultimo degli acquisti negli anni chiamati a riempire la casella di vice: prima del brasiliano era toccato a Juan Cuadrado, arrivato a parametro zero al termine della sua avventura alla Juventus, e a Tajon Buchanan. Il colombiano, operatosi al tendine d'Achille, è rimasto ai box circa 4 mesi durante la sua avventura a Milano. In totale, ben 31 le partite saltate per infortunio. Il canadese, preso in fretta e furia a gennaio 2024, non solo non è mai riuscito a imporsi con Inzaghi nei primi sei mesi, ma l’estate successiva ha addirittura rimediato in nazionale una frattura della tibia. Al suo rientro non è riuscito comunque a convincere, costringendo l’Inter a spedirlo altrove.  
Finora, dunque, le riserve dell’olandese non hanno avuto una gran fortuna. Sembra quasi una maledizione, che intanto Chivu ha deciso di combattere con l’impiego di Carlos Augusto a destra nelle ultime gare. Anche il recupero di Darmian aiuterà. Presto però bisognerà intervenire ancora. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

