Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 18 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Inter con il fiato sospeso per Dumfries: derby contro il Milan a rischio?

L'esterno olandese è alle prese con un'infiammazione alla caviglia: pronto Carlos Augusto in caso di necessità
1 min
TagsdumfriesInterMilan
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - Problemi per l'Inter in vista del derby con il Milan in programma domenica sera: è in dubbio Denzel Dumfries, rientrato in anticipo in Italia per un infortunio alla caviglia che gli ha impedito di giocare con la nazionale olandese. L'esterno nerazzurro, che ha saltato i match contro Polonia e Lituania, ha un'infiammazione che sarà valutata giorno per giorno dallo staff medico, ma Chivu non ha intenzione di forzare, se il problema non sarà risolto, in considerazione dei tanti impegni delle prossime settimane.

Nel Milan torna Rabiot

Se Dumfries fosse indisponibile, è pronto Carlos Augusto, già schierato come quinto a destra in uno spezzone di Inter-Lazio, così come Luis Henrique e Matteo Darmian, che tornerà tra i convocati dopo aver smaltito il risentimento muscolare accusato prima della sfida con la Roma. In casa Milan, invece, da segnalare il rientro di Adrien Rabiot, che ha svolto il primo allenamento in gruppo. Il francese era fermo da un mese e mezzo per un problema a un polpaccio. Allegri non potrà contare invece su Gimenez, fermo per un problema a una caviglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Dumfries si ferma per un infortunioMilan, le assenze che pesano

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS