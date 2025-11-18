Inter con il fiato sospeso per Dumfries: derby contro il Milan a rischio?

MILANO - Problemi per l'Inter in vista del derby con il Milan in programma domenica sera: è in dubbio Denzel Dumfries, rientrato in anticipo in Italia per un infortunio alla caviglia che gli ha impedito di giocare con la nazionale olandese. L'esterno nerazzurro, che ha saltato i match contro Polonia e Lituania, ha un'infiammazione che sarà valutata giorno per giorno dallo staff medico, ma Chivu non ha intenzione di forzare, se il problema non sarà risolto, in considerazione dei tanti impegni delle prossime settimane.