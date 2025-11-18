Inter con il fiato sospeso per Dumfries: derby contro il Milan a rischio?
MILANO - Problemi per l'Inter in vista del derby con il Milan in programma domenica sera: è in dubbio Denzel Dumfries, rientrato in anticipo in Italia per un infortunio alla caviglia che gli ha impedito di giocare con la nazionale olandese. L'esterno nerazzurro, che ha saltato i match contro Polonia e Lituania, ha un'infiammazione che sarà valutata giorno per giorno dallo staff medico, ma Chivu non ha intenzione di forzare, se il problema non sarà risolto, in considerazione dei tanti impegni delle prossime settimane.
Nel Milan torna Rabiot
Se Dumfries fosse indisponibile, è pronto Carlos Augusto, già schierato come quinto a destra in uno spezzone di Inter-Lazio, così come Luis Henrique e Matteo Darmian, che tornerà tra i convocati dopo aver smaltito il risentimento muscolare accusato prima della sfida con la Roma. In casa Milan, invece, da segnalare il rientro di Adrien Rabiot, che ha svolto il primo allenamento in gruppo. Il francese era fermo da un mese e mezzo per un problema a un polpaccio. Allegri non potrà contare invece su Gimenez, fermo per un problema a una caviglia.