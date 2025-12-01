Corriere dello Sport.it
lunedì 1 dicembre 2025
Inter e Lautaro, la marcia del capitano

Leggi il commento del Corriere dello Sport-Stadio sul ritorno da protagonista dell'attaccante argentino
Massimiliano Gallo
1 min
TagscalcioInterLautaro
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Le vittorie sono un balsamo. Dell’anima e del corpo. Restituiscono il sorriso e il buon umore. L’Inter torna da Pisa con due gol e tre punti. E molto di più. Tre gli uomini copertina e un paio di attori non protagonisti che meritano la citazione. 

Innanzitutto il capitano ritrovato. Lautaro Martinez è stato il calciatore più discusso della settimana. Sostituito nel der

