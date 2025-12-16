Inter, Dumfries si è operato alla caviglia: come sta dopo l'intervento a Londra

Dumfries si è operato alla caviglia: intervento riuscito a Londra per l'esterno dell'Inter

Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, l’esterno olandese si è sottoposto a un intervento chirurgico di stabilizzazione presso la Fortius Clinic di Londra. L’operazione è riuscita e ora il giocatore inizierà un percorso di recupero e riabilitazione che si svilupperà nelle prossime settimane, con tempi di rientro che verranno valutati in base all’evoluzione del recupero.