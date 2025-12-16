Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 16 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Inter, Dumfries si è operato alla caviglia: come sta dopo l'intervento a Londra

Intervento chirurgico per stabilizzare la caviglia sinistra: i dettagli
1 min
TagsdumfriesInter
Denzel Dumfries è finito sotto i ferri per risolvere il problema alla caviglia sinistra che lo condizionava ormai da più di un mese.

Dumfries si è operato alla caviglia: intervento riuscito a Londra per l'esterno dell'Inter

Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, l’esterno olandese si è sottoposto a un intervento chirurgico di stabilizzazione presso la Fortius Clinic di Londra. L’operazione è riuscita e ora il giocatore inizierà un percorso di recupero e riabilitazione che si svilupperà nelle prossime settimane, con tempi di rientro che verranno valutati in base all’evoluzione del recupero.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

