venerdì 19 dicembre 2025
Marotta replica alle critiche sull'Inter: "Vi dico la verità..."

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente del club nerazzurro a pochi minuti dal fischio d'inizio della semifinale della Supercoppa Italiana contro il Bologna
TagsMarottaChivuInter
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Bologna-Inter, seconda semifinale della Supercoppa Italiana, Beppe Marotta ha avuto modo di tracciare un primo bilancio della gestione Chivu, sottolineando l'importanza di aver scelto un tecnico giovane ed ambizioso per il dopo Simone Inzaghi.

Inter, Marotta prima della Supercoppa: "Chivu giovane e moderno, scelta coraggiosa"

Così il presidente nerazzurro Marotta ai microfoni di Sportmediaset: "Le critiche? Siamo l'Inter, siamo dirigenti con esperienza, fa parte della professione. Col tempo il modello Inter ha dimostrato di essere ancora competitivo, le critiche le lasciamo dove le abbiamo trovate. Siamo orgogliosi e fieri di avere Chivu con noi, credo sia un allenatore moderno, ha tante qualità per essere allenatore Inter, è stata una scelta collegiale, abbiamo avuto il coraggio di sceglierlo come allenatore dell'Inter. Abbiamo fatto questa scelta coraggiosa consapevoli di aver a che fare con un professionista, ha la capacità, è un allenatore giovane e moderno".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

