Marotta replica alle critiche sull'Inter: "Vi dico la verità..."

Inter, Marotta prima della Supercoppa: "Chivu giovane e moderno, scelta coraggiosa"

Così il presidente nerazzurro Marotta ai microfoni di Sportmediaset: "Le critiche? Siamo l'Inter, siamo dirigenti con esperienza, fa parte della professione. Col tempo il modello Inter ha dimostrato di essere ancora competitivo, le critiche le lasciamo dove le abbiamo trovate. Siamo orgogliosi e fieri di avere Chivu con noi, credo sia un allenatore moderno, ha tante qualità per essere allenatore Inter, è stata una scelta collegiale, abbiamo avuto il coraggio di sceglierlo come allenatore dell'Inter. Abbiamo fatto questa scelta coraggiosa consapevoli di aver a che fare con un professionista, ha la capacità, è un allenatore giovane e moderno".