L'ex Inter Rafinha dice addio al calcio: il messaggio da brividi dopo l'infortunio al ginocchio

Rafinha si ritira dal calcio giocato . A 32 anni il brasiliano ha preso la decisione di mettere fine alla sua carriera in campo dopo 51 gol in oltre 350 partite. Un carriera legata indissolbilmente al Barcellona , con la crescita nella cantera, l'esordio in prima squadra e la vittoria del triplete nel 2015. In mezzo le parentesi in prestito al Celta Vigo e anche all' Inter , nella seconda parte della stagione 17/18, dove ha segnato 2 gol in 17 partite. Poi i due anni con il Psg e le ultime parentesi con Real Sociedad e Al-Arabi . Poco più di un anno fa l'infortunio al ginocchio che ha portato il giocatore a prenderela decisione del ritiro dal calcio giocato.

Rafinha si ritira dal calcio giocato: "Difficile da accettare"

Rafinha lo ha annunciato con un video emozionale pubblicato su Instagram: "Dopo un po’ di tempo lontano dal campo e una lunga riabilitazione, è arrivato il momento di rendere pubblica una decisione importante. Ho deciso di ritirarmi. Poco più di un anno fa ho subito un infortunio al ginocchio che, purtroppo, mi impedisce di tornare a competere ai massimi livelli. È stato difficile accettare di non poter continuare. Grazie alla mia famiglia per esserci sempre stata, grazie a tutti per l’affetto e il supporto. Grazie al calcio per avermi reso quello che sono. Addio".