Moratti, che bordata a Simone Inzaghi: "Ha imitato male Mourinho. L'Inter l'avrei affidata a Conte"

La lotta scudetto, il pragone Simone Inzaghi-Mourinho, il fenomeno Conte, il Var e il parere su due protagonisti della Serie A come Modric e Nico Paz: di tutto questo ha parlato l' ex presidente dell' Inter Massimo Moratti a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal, lui che di trofei se ne intende visto che è attualmente il presidente più vincente della storia dell'Inter. Con tanto di Triplete. Sulla lotta al prossima tricolore Moratti si è espresso così: "Credo che sarà una corsa a tre , l’Inter ci ha fatto capire che Chivu ha trovato la quadra, il Napoli ha un allenatore che è un fenomeno e il Milan ha l’esperienza di Allegri, sarà una corsa fino alla fine".

Il paragone Inzaghi-Mourinho e l'ammissione: "Avrei preso Conte"

Per quanto riguarda l'addio di Inzaghi dopo la seconda finale di Champions persa, quella contro il Psg, Moratti ha spiegato: "Quando è andato via Inzaghi, che per me è andato via male, non mi è piaciuto cosa è successo, ha imitato Mourinho con una cattiva imitazione perché Mou aveva vinto il Triplete. La mia Inter l’avrei affidata a Conte, ma la scelta di Chivu è stata intelligente e coraggiosa perché è molto bravo".

Var, Modric e Nico Paz

Moratti ha parlato anche di Var e di due centrocampisti protagonisti in Serie A: "Devono abituarsi ad usare al meglio il Var. Inizialmente ha dato fastidio al pubblico perché interrompeva troppo, poi ci siamo abituati. Gli arbitri devono usarlo meglio perché rischia di togliere personalità al direttore di gara. Calciatori che mi piacciono in questo momento? Modric è un piacere vederlo come si muove in campo è bellissimo, tra i giovani ammiro Nico Paz che ha doti notevoli".