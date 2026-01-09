L'Inter avrà un nuovo sponsor: accordo con Coca-Cola

Nuovo sponsor per l'Inter. Il club nerazzurro ha infatti annunciato un accordo con il gruppo Coca-Cola che prevede l'ingresso di Coca-Cola come official soft drink partner e di Powerade come official sports srink partner del club nerazzurro. L'intesa triennale riguarda la prima squadra maschile, la formazione femminile e il progetto Inter U23 e prevede che nelle partite casalinghe i prodotti Coca-Cola e Powerade vengano messi a disposizione nei punti ristoro e nelle aree hospitality allo stadio.