La reazione fuori controllo di Bastoni dopo il rosso a Kalulu: il gesto che fa imbufalire i tifosi della Juve

Il rosso a Kalulu è destinato a tormentare a lungo i sonni dei tifosi della Juventus. La (sbagliatissima) decisione dell'arbitro La Penna ha condizionato pesantemente il big match Inter-Juve. Una sfida che si è accesa negli animi dopo la scelta del direttore di gara di cacciare il difensore bianconero per un leggerissimo tocco su Bastoni , crollato a terra come colpito da un fulmine.

La gioia sfrenata di Bastoni dopo l'espulsione di Kalulu, tifosi della Juve infuriati

A disturbare ulteriormente la complicata e nervosissima serata dei tifosi della Juve è stata proprio la reazione del difensore dell'Inter al rosso comminato da La Penna a Kalulu. Un urlo di gioia fuori controllo con i pugni chiusi a festa come dopo un gol. Una postura che proprio non è andata giù ai tifosi della Juve (e non solo). "Si legge tanto di onorare i valori dello sport, poi vediamo un giocatore esultare dopo aver indotto l'arbitro con una simulazione a cacciare un avversario dal campo", si legge sui social. Ed è il commento più morigerato. Il rapporto tra Bastoni e tifosi della Juve si è incrinato ancora più di prima.