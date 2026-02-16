Bastoni turbato, a rischio la Champions. La linea dell’Inter: non ha simulato
L’Inter alza il muro. Soprattutto in difesa di Bastoni. Che, dopo quanto accaduto sabato sera, è diventato oggetto di insulti, minacce e quanto di peggio sia possibile immaginare. E’ la deriva dei social. Peraltro, oltre al difensore nerazzurro, ne ha fatto le spese pure sua moglie, Camilla Bresciani, e in generale la sua famiglia. La conseguenza è che il calciatore ha bloccato la possibilità di commentare i propri post, mentre la sua consorte ha preferito direttamente disattivare il profilo Instagram. Molti degli insulti hanno oltrepassato di gran lunga ogni limite. Tanto che Bastoni, ieri, era particolarmente turbato per la bufera che gli si è scatenata addosso.
Bastoni ha accentuato, non simulato: la linea dell'Inter
L’Inter, come premesso, gli si è stretta attorno. Ieri Chivu ha lasciato libera la sua truppa, in attesa di cominciare oggi la preparazione all’andata dei playoff di Champions contro il Bodo/Glimt. La dirigenza, però, ha voluto comunque intervenire, provando a confortare Bastoni. Oggi si capirà meglio se il suo ani mo sia sufficientemente sereno per tornare subito in campo. L'ex Atalanta è ormai al settimo anno in nerazzurro ed è uno dei pilastri della squadra. Peraltro, è tra coloro che avvertono di più il senso di appartenenza, essendo un tifoso interista sin da bambino. Ci potrà essere stato un comportamento eccessivo da parte sua nell’episodio con Kalulu, in particolare con quell’esultanza successiva al cartellino rosso per l’avversario, ma dentro l’Inter la convinzione è che, in precedenza, non ci sia stata alcuna simulazione da parte sua. Piuttosto ha accentuato il contatto subìto dal francese: contatto (con il braccio) che, secondo il club nerazzurro, non può essere negato.