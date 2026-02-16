Bastoni turbato, a rischio la Champions. La linea dell’Inter: non ha simulato

L’Inter alza il muro. Soprattutto in difesa di Bastoni. Che, dopo quanto accaduto sabato sera, è diventato oggetto di insulti, minacce e quanto di peggio sia possibile immaginare. E’ la deriva dei social. Peraltro, oltre al difensore nerazzurro, ne ha fatto le spese pure sua moglie, Camilla Bresciani, e in generale la sua famiglia. La conseguenza è che il calciatore ha bloccato la possibilità di commentare i propri post, mentre la sua consorte ha preferito direttamente disattivare il profilo Instagram. Molti degli insulti hanno oltrepassato di gran lunga ogni limite. Tanto che Bastoni, ieri, era particolarmente turbato per la bufera che gli si è scatenata addosso.