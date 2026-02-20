Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 20 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Infortunio Lautaro Martinez, anticipazioni sui tempi di recupero: non ci sono buone notizie per Chivu

Oggi il responso degli esami al polpaccio, ma l’Inter teme per il suo capitano: almeno 3 settimane di stop e niente derby
Daniele Vitiello
4 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

La sfida che attende l’Inter nei prossimi impegni non è affatto banale. Affrontare le partite che stanno per arrivare, partendo proprio dalla trasferta di Lecce, non sarà facile senza il contributo di un leader tecnico e caratteriale come Lautaro Martinez. Toccherà a ognuno dei suoi compagni dare qualcosa in più, in termini di grinta e personalità, ma non solo. In tre, nello specifico, dovranno sostenere il peso di una responsabilità superiore da questo momento fino al rientro dell’argentino. Tutti attendono di conoscere l’entità del problema muscolare che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca, ma solo gli esami in programma nelle prossime ore potranno chiarire il quadro. Riscontro che dovrebbe non essere necessario su Zielinski, fiducioso di poter essere a disposizione per la trasferta di Lecce. L’Inter, fortemente indispettita per aver giocato su un campo lontano dagli standard che richiederebbe una competizione come la Champions, sul polacco è più tranquilla. Sembra si sia trattato di un semplice spavento dopo l’impatto con l’insidioso sintetico di Bodø: se tutto dovesse filare liscio anche oggi, non ci sarebbe bisogno di sottoporlo a ulteriori indagini.

Prudenza

Su Lautaro, invece, in casa nerazzurra provano a non farsi prendere dal panico, per cui ogni proiezione sul recupero del capitano dipenderà dall’esito degli accertamenti. La sensazione, stando anche alle parole di Chivu, è che possano servire almeno 2-3 settimane, il che significherebbe saltare certamente il derby. L’Inter affronterà poi Atalanta e Fiorentina prima della sosta: il 22 marzo l’Argentina sfiderà la Spagna in Qatar per la Finalissima tra campioni del Sudamerica e campioni d’Europa. Questo spingerà l’allenatore nerazzurro a dare ancora più spazio sia a Bonny che a Pio Esposito, sperando di poter tornare a contare intanto anche sulla miglior versione di Marcus Thuram. Il numero 9 nerazzurro ha segnato appena un gol, contro il Sassuolo, nelle ultime dieci apparizioni: il dato su cui inevitabilmente dovrà lavorare più di tutti per garantire comunque continuità al miglior attacco del campionato che dovrà rinunciare all’apporto del miglior marcatore della Serie A. Tocca a lui più di tutti dare un segnale importante nel momento del bisogno per il duplice obiettivo di preservare il vantaggio accumulato su Milan e Napoli e provare tra pochi giorni a San Siro a ribaltare il passivo accumulato in terra norvegese.

Contromisure

Al suo fianco si alterneranno Pio Esposito e Bonny, finora mai partiti insieme dal primo minuto. Arriverà il momento anche per questo ulteriore step, Chivu ci sta pensando da qualche settimana, ma per il momento non sembra esserci margine all’orizzonte. L’allenatore nerazzurro conserva comunque la possibilità di calibrare l’attacco in base all’avversario anche per le diverse caratteristiche a disposizione. Esposito, probabilmente il più in forma dei tre attualmente, dà centimetri ed è un riferimento importante in area, mentre Bonny, un po’ in flessione ma comunque decisivo più volte in stagione, garantisce maggiore brio e imprevedibilità. All’orizzonte dunque diversi ballottaggi tra di loro: per domani Chivu sembra orientato a dare continuità all’ariete stabiese, a segno nelle ultime due. Il più giovane degli Esposito proverà a gonfiare i muscoli anche al Via del Mare per non far pesare l’assenza del capitano.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Il bellissimo gesto di Pio EspositoLe parole di Chivu sull'infortunio di Lautaro Martinez

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS