Marotta smentisce le voci su Simeone all'Inter: "Chivu? Siamo stati fortunati e straordinariamente contenti"

Marotta su Chivu: "Siamo fortunati ad averlo"

"Siamo straordinariamente contenti di Chivu", ha ribadito Marotta. "Magari siamo stati fortunati. Chivu sta dimostrando di essere un allenatore all'altezza di allenare l'Inter", ha detto a pochi minuti dal calcio d'inizio di Inter-Bodo Glimt, ritorno dei Play off di Champions League.