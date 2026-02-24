Marotta smentisce le voci su Simeone all'Inter: "Chivu? Siamo stati fortunati e straordinariamente contenti"
"Una fake news". Senza troppi giri di parole il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, smentisce categoricamente le voci legate ad un possibile accordo con Diego Pablo Simeone in vista della prossima stagione. Il tecnico argentino, attualmente sulla panchina dell'Atletico Madrid, è stato indicato come possibile candidato per la sostituzione di Chivu.
Marotta su Chivu: "Siamo fortunati ad averlo"
"Siamo straordinariamente contenti di Chivu", ha ribadito Marotta. "Magari siamo stati fortunati. Chivu sta dimostrando di essere un allenatore all'altezza di allenare l'Inter", ha detto a pochi minuti dal calcio d'inizio di Inter-Bodo Glimt, ritorno dei Play off di Champions League.