Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Marotta smentisce le voci su Simeone all'Inter: "Chivu? Siamo stati fortunati e straordinariamente contenti"

Il presidente dei nerazzurri chiude le porte all'ipotesi di un ritorno a Milano dell'argentino: "Fake news"
1 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

"Una fake news". Senza troppi giri di parole il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, smentisce categoricamente le voci legate ad un possibile accordo con Diego Pablo Simeone in vista della prossima stagione. Il tecnico argentino, attualmente sulla panchina dell'Atletico Madrid, è stato indicato come possibile candidato per la sostituzione di Chivu. 

Marotta su Chivu: "Siamo fortunati ad averlo"

"Siamo straordinariamente contenti di Chivu", ha ribadito Marotta. "Magari siamo stati fortunati. Chivu sta dimostrando di essere un allenatore all'altezza di allenare l'Inter", ha detto a pochi minuti dal calcio d'inizio di Inter-Bodo Glimt, ritorno dei Play off di Champions League. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Inter-Bodo Glimt direttaAtletico Madrid contro il Bruges

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS