Inter, quel senso di autorevolezza

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
In Italia, solo l’Inter. Ma si può dire anche: Inter, solo Italia. Cambia il calcio fra la Serie A e la Champions, ma cambia tanto, e le ultime due partite della squadra di Chivu lo certificano in modo definitivo. Col Bodø, non era bastata una pressione durata un’ora per segnare, prima che l’errore di Akanji buttasse tutto all’aria. Col Genoa, è stata sufficiente mezz’ora di attacco pesante per a
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS