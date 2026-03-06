Lautaro sul derby tra Inter e Milan: "Vorrei essere in campo”. E sulla Champions…

Lautaro sul derby tra Inter e Milan: "Vorrei essere in campo"

Durante l’incontro, Lautaro ha parlato del momento che sta vivendo e del recupero dall’infortunio, rassicurando i tifosi: “Giorno dopo giorno meglio!! Grazie”. Il capitano nerazzurro ha anche confermato che assisterà al derby contro il Milan, anche se solo dagli spalti, ammettendo con ironia: “Vorrei essere in campo ahahaha”. Spazio anche al rapporto con l’Inter e con i tifosi. Alla domanda su come descriverebbe la sua squadra con una sola parola, Lautaro ha risposto “Pasion”, sottolineando quanto sia importante sentirsi sostenuto dalla tifoseria. Il capitano ha ricordato le emozioni vissute a San Siro: “Emozione pura inspiegabile come ogni gol che segno in quello stadio”. Tra i momenti più difficili della carriera ha citato gli infortuni al metatarso e alla caviglia durante i Mondiali, spiegando che spesso le sfide più dure sono personali più che sportive.

Lautaro incorona Bremer e sogna la Champions

Guardando al passato, il consiglio che darebbe al giovane Lautaro è semplice: “Che ripeta tutto quello che sta facendo Lautaro dell'Inter. Con lavoro, umiltà e rispetto”. Parlando degli avversari più forti affrontati in Serie A, l’attaccante argentino non ha avuto dubbi: per lui il difensore più difficile da affrontare è Gleison Bremer. Tra i ricordi più belli della carriera ha invece indicato “io che alzo la Coppa del Mondo” e “il gol in finale contro la Colombia”, decisivo per la vittoria dell’Argentina national football team in Coppa America. Guardando al futuro, Lautaro ha anche svelato il suo grande obiettivo: “La Champions League”. Non sono mancati i riferimenti alla vita privata e alle passioni fuori dal campo. Il suo quartiere preferito di Milano è Brera, dove ha aperto un ristorante. Tra i piatti preferiti ha indicato il risotto alla milanese e la cotoletta, mentre tra i dolci sceglie la torta Oreo. Grande appassionato di vino, ha confessato di amare un Malbec argentino del 2022 e, parlando di auto, ha ammesso di preferire la Lamborghini alla Ferrari. Infine, Lautaro ha sottolineato il ruolo centrale della famiglia nella sua vita, spiegando che la moglie Agustina e i figli hanno avuto un impatto positivo al 100% sulla sua carriera.