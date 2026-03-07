Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Caricamento del player

La norma Bastoni

Leggi il commento sul difensore dell’Inter
Cristiano Gatti
1 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Prima Lecce, poi Como, fra poco il derby: in un crescendo di baccano assordante e di epiteti confezione famiglia, Bastoni sta raccogliendo quanto ha seminato. Chi semina vento eccetera eccetera, questo il concetto puntualmente confermato dall’implacabile legge del taglione, che in epoca social non perdona niente a nessuno, degli altri.

Come Cesarini è entrato nella storia segnando molte volte negli ultimi minuti, ritagliandosi la leggendaria Zona intitolata, Bastoni sar&a

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS