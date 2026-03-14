Chivu non parla, l'Inter in silenzio stampa dopo le proteste in campo: cosa è successo

Una furia Cristian Chivu. Espulso a cinque minuti dal termine della sfida tra Inter e Atalanta dopo le proteste molto accese seguite al gol del pareggio nerazzurro. La squadra di casa era passata in vantaggio nel primo tempo a San Siro grazie alla rete di Pio Esposito, ma al 39’ della ripresa l’Atalanta ha trovato l’1-1 con Krstovic. L’episodio ha scatenato le proteste dei giocatori interisti, convinti che l’azione fosse irregolare per una presunta spinta di Sulemana su Dumfries. L’arbitro Manganiello, dopo un controllo con il Var, ha deciso di convalidare la rete. A quel punto Chivu ha continuato a protestare con veemenza e il direttore di gara gli ha mostrato il secondo cartellino giallo, seguito immediatamente dal rosso. Al termine del match poi, silenzio stampa.