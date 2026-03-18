Thuram, che succede? Marcus in letargo, ma ora serve la svolta

MILANO - Cristian Chivu si chiede che fine abbia fatto il vero Marcus Thuram. Perché all’apporto del francese si era ovviamente abituato, considerando l’exploit di inizio stagione. L’avvio col piede sull’acceleratore aveva dato a tutti la sensazione che il francese si fosse messo alle spalle la delusione di Monaco e l’estate turbolenta prima di tanti altri compagni. Sono stati addirittura nove i gol segnati in diciotto partite, fino a dicembre. Poi, all’improvviso, il buio.

Nel 2026, fino a questo momento, l’involuzione del numero nove nerazzurro è certificata dai numeri: ha messo la firma appena su tre gol in diciassette gare (più due saltate). L’ultimo risale addirittura a più di un mese fa, quando partecipò alla manita rifilata al Sassuolo. Molti provarono a interpretare quella rete come la fine di un lungo digiuno, immaginando che da quel momento l’ex Borussia Monchengladbach potesse tornare a brillare. Speranza trasformatasi in vana illusione, complice anche la forte sindrome influenzale che di certo non lo ha aiutato. Saltando il derby, e diversi allenamenti a ridosso, si è poi ripresentato ad Appiano Gentile in uno stato di forma ancora più lontano dalla sua massima espressione.

Contro l’Atalanta ha stretto i denti ma è sceso in campo non al top della condizione. La speranza dello staff tecnico nerazzurro è che un’ulteriore settimana di lavoro possa portargli nelle gambe il carburante necessario per riportarlo a sgasare sul terreno del Franchi domenica sera.