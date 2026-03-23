Pagliuca non ammette errori: "Inter, una Caporetto se non vinci il campionato"

L'Inter è prima in classifica, ha nello specchietto retrovisore il pareggio contro la Fiorentina, ma resta la favorita numero uno per lo scudetto secondo l'ex Gianluca Pagliuca, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "L'Inter ha ancora sei punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli. È ancora la favorita. Ha rallentato, nelle ultime due partite non si è vista la squadra spumeggiante delle partite precedenti. Ci sta. Da ex interista, dico meno male che il Milan ha perso con la Lazio otto giorni fa. Sennò a tre punti era diverso. Ora ha la Roma in casa e c'è lo scontro diretto Napoli-Milan, con una vittoria a Pasqua metterebbe un ulteriore mattoncino. Credo che l'Inter abbia ancora il 70% di possibilità di vincere lo scudetto, ma ora basta passi falsi. L'anno scorso il vantaggio era minimo, si giocava sempre sui due-tre punti, era più equilibrata. Ora l'Inter ha in mano il campionato, sarebbe una Caporetto se dovesse perdere il campionato".