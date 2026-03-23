Pagliuca non ammette errori: "Inter, una Caporetto se non vinci il campionato"
L'Inter è prima in classifica, ha nello specchietto retrovisore il pareggio contro la Fiorentina, ma resta la favorita numero uno per lo scudetto secondo l'ex Gianluca Pagliuca, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "L'Inter ha ancora sei punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli. È ancora la favorita. Ha rallentato, nelle ultime due partite non si è vista la squadra spumeggiante delle partite precedenti. Ci sta. Da ex interista, dico meno male che il Milan ha perso con la Lazio otto giorni fa. Sennò a tre punti era diverso. Ora ha la Roma in casa e c'è lo scontro diretto Napoli-Milan, con una vittoria a Pasqua metterebbe un ulteriore mattoncino. Credo che l'Inter abbia ancora il 70% di possibilità di vincere lo scudetto, ma ora basta passi falsi. L'anno scorso il vantaggio era minimo, si giocava sempre sui due-tre punti, era più equilibrata. Ora l'Inter ha in mano il campionato, sarebbe una Caporetto se dovesse perdere il campionato".
Inter, questione portiere
Sommer sembra in uscita e l'Inter cerca un sostituto tra i pali: "Vicario è un buon portiere, si è fatto strada ma secondo me non è il miglior portiere in giro in questo momento - ha detto l'ex estremo difensore nerazzurro -. Sicuramente ci sono dinamiche e intrecci di mercato, ma ci sono diversi portieri migliori di lui. Se dovesse essere Vicario, spero per l'Inter che sia la scelta giusta".
Sulla Nazionale di Gattuso
"Sono rimasto scottato dalle ultime due eliminazioni, stavolta voglio essere un po' più cauto. L'Irlanda del Nord è alla nostra portata, come lo era la Macedonia del Nord. Spero avremo fatto tesoro delle esperienze precedenti. Speriamo basti il 100%. L'Italia sta vivendo un ciclo particolare, adesso siamo un po' in calo. C'è qualche Nazionale più forte di noi, ma se giochiamo al massimo delle nostre possibilità abbiamo ottime chances di andare al Mondiale", ha aggiunto Pagliuca.
L'Inter è prima in classifica, ha nello specchietto retrovisore il pareggio contro la Fiorentina, ma resta la favorita numero uno per lo scudetto secondo l'ex Gianluca Pagliuca, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "L'Inter ha ancora sei punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli. È ancora la favorita. Ha rallentato, nelle ultime due partite non si è vista la squadra spumeggiante delle partite precedenti. Ci sta. Da ex interista, dico meno male che il Milan ha perso con la Lazio otto giorni fa. Sennò a tre punti era diverso. Ora ha la Roma in casa e c'è lo scontro diretto Napoli-Milan, con una vittoria a Pasqua metterebbe un ulteriore mattoncino. Credo che l'Inter abbia ancora il 70% di possibilità di vincere lo scudetto, ma ora basta passi falsi. L'anno scorso il vantaggio era minimo, si giocava sempre sui due-tre punti, era più equilibrata. Ora l'Inter ha in mano il campionato, sarebbe una Caporetto se dovesse perdere il campionato".
Inter, questione portiere
Sommer sembra in uscita e l'Inter cerca un sostituto tra i pali: "Vicario è un buon portiere, si è fatto strada ma secondo me non è il miglior portiere in giro in questo momento - ha detto l'ex estremo difensore nerazzurro -. Sicuramente ci sono dinamiche e intrecci di mercato, ma ci sono diversi portieri migliori di lui. Se dovesse essere Vicario, spero per l'Inter che sia la scelta giusta".