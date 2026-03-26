Estate Inter, già fissate tre amichevoli da urlo: due sono italiane e ci sarà da divertirsi!

MILANO – Una sfida con la Juventus, ma anche un altro derby con il Milan e, tanto per gradire, un match di prestigio con il Chelsea. L’estate nerazzurra deve ancora essere definita nei dettagli, ma intanto qualche tappa del programma che sta prendendo corpo è trapelata. La truppa di Chivu tra fine luglio e inizio agosto viaggerà dall’altra parte del mondo: in Australia e pure ad Hong Kong. L'Oceania, dove evidentemente c'una grande fame di calcio italiano, sarà la medesima meta anche per Juve e Diavolo. E, dunque, la coincidenza offrirà l’occasione per disputare due classici della nostra Serie A in un contesto del tutto inedito. Ad Honk Kong, invece, ci sarà l’incrocio con i Blues, per un’altra amichevole di spessore internazionale.

L'Inter prepara l'estate tra ritiro e amichevoli

Non c’è ancora nulla di ufficiale. Per gli annunci occorrerà attendere che anche gli ultimi accordi vengano messi definitivamente per iscritto. La vera incognita riguarda chi effettivamente avrà modo di partecipare a questa doppia tournée. La prossima estate, infatti, si disputerà anche il Mondiale negli Usa. E, come d’abitudine, il percorso delle varie nazionali determinerà i vari rientri dei giocatori, che saranno inevitabilmente scaglionati. Il discorso vale ancora di più per quella che sarà la prima fase della preparazione nerazzurra. Come già emerso, stavolta la banda interista non si tratterrà soltanto alla Pinetina, ma tonerà a lavorare in montagna: in Germania però e non in Italia. A differenza di quanto accaduto in passato, quando furono scelte località come Riscone di Brunico e Pinzolo. Il programma estivo sarà senz’altro uno dei molteplici temi che verranno affrontati nel corso delle riunioni interne che sono state pianificate per l’inizio del mese di aprile. Oaktree incontrerà le varie aree del club per fare il punto della situazione e pianificare i movimenti e le attività da intraprendere.