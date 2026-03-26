Lautaro Martinez corre verso la Roma, come sta e cosa si aspetta l’Inter dal suo capitano

MILANO - Il ritorno della squadra ad Appiano Gentile dopo il riposo concesso da Chivu è coinciso con il giorno del sessantanovesimo compleanno del presidente Beppe Marotta, a cui allenatore e giocatori hanno fatto gli auguri a margine della seduta. Facile ipotizzare quale sia il desiderio espresso, con la stagione che mette in palio ancora due traguardi per l'Inter. La possibilità di raggiungerli passa ovviamente anche dal recupero di Lautaro Martinez. Ieri il capitano nerazzurro ha lavorato ancora a parte, così come Mkhitaryan: entrambi hanno la Roma nel mirino. Oggi e domani sono in programma altre due sedute, prima del rompete le righe già fissato per il weekend.