Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 26 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lautaro Martinez corre verso la Roma, come sta e cosa si aspetta l’Inter dal suo capitano

L’attaccante nerazzurro pronto al rientro, ha già la sfida ai giallorossi nei mirino
1 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - Il ritorno della squadra ad Appiano Gentile dopo il riposo concesso da Chivu è coinciso con il giorno del sessantanovesimo compleanno del presidente Beppe Marotta, a cui allenatore e giocatori hanno fatto gli auguri a margine della seduta. Facile ipotizzare quale sia il desiderio espresso, con la stagione che mette in palio ancora due traguardi per l'Inter. La possibilità di raggiungerli passa ovviamente anche dal recupero di Lautaro Martinez. Ieri il capitano nerazzurro ha lavorato ancora a parte, così come Mkhitaryan: entrambi hanno la Roma nel mirino. Oggi e domani sono in programma altre due sedute, prima del rompete le righe già fissato per il weekend. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Estate Inter, già fissate tre amichevoli da urloBarcellona, vuoi Bastoni? Il prezzo dell’Inter è da top

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS