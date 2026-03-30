Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 30 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lautaro Martinez adesso è da solo: c’è la Roma nel mirino

I cancelli di Appiano Gentile si sono aperti solo per il capitano dell'Inter: come sta l'attaccante dei nerazzurri
1 min
TagsoggiLautaro MartinezInter
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

I cancelli di Appiano Gentile si sono aperti ieri soltanto per Lautaro Martinez. L’argentino ha proseguito il suo percorso individuale, ma riposerà nella giornata di oggi. Programma inverso invece per l’altro infortunato Mkhitaryan: l’armeno non si è allenato ieri, mentre si presenterà stamattina per proseguire il suo percorso individuale. Il gruppo tornerà ad allenarsi domani pomeriggio, quando Chivu ritroverà anche Marcus Thuram. Il rientro degli altri nazionali è previsto invece nella giornata di giovedì. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Inter, riunione decisiva per Calhanoglu e BastoniRoma in ansia per Wesley

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS