Lautaro Martinez adesso è da solo: c’è la Roma nel mirino

I cancelli di Appiano Gentile si sono aperti ieri soltanto per Lautaro Martinez. L’argentino ha proseguito il suo percorso individuale, ma riposerà nella giornata di oggi. Programma inverso invece per l’altro infortunato Mkhitaryan: l’armeno non si è allenato ieri, mentre si presenterà stamattina per proseguire il suo percorso individuale. Il gruppo tornerà ad allenarsi domani pomeriggio, quando Chivu ritroverà anche Marcus Thuram. Il rientro degli altri nazionali è previsto invece nella giornata di giovedì.