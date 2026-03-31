Lautaro Martinez in gruppo: vola verso Inter-Roma
Il capitano nerazzurro è ormai recuperato e punta al big match a San Siro che vale tantissimo
MILANO - L'Inter tornerà ad allenarsi questo pomeriggio, dopo i giorni di riposo concessi da Chivu. Il focus sarà già sull'appuntamento di domenica con la Roma, in attesa di ritrovare tutti i nazionali: oggi toccherà a Thuram, mentre gli altri faranno ritorno ad Appiano Gentile giovedì. Ieri si è allenato soltanto Mkhitaryan. Ha riposato invece Lautaro, ormai pronto però a tornare in gruppo: l'obiettivo del capitano è scendere in campo dal primo minuto contro i giallorossi.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter