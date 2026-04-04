Bastoni è un top, per l'Inter vale almeno 70 milioni. E in Nazionale ha sbagliato per rimediare a errori dei compagni

Si dice che, per un calciatore, la miglior medicina per cancellare una sconfitta, anche la più dolorosa, sia tornare in campo subito. Del resto, è l’occasione per un immediato riscatto, anche se non servirà per guarire del tutto da una ferita particolarmente cruenta, come è l’esclusione dell’Italia dal Mondiale. Per Bastoni , però, domani sera, ci sarà anche qualcosa in più: l’affetto dei suoi tifosi. Non mancherà, come non è mancato nell’ultima esibizione a San Siro con l’Atalanta. Allora, oltre ai cori, la Curva nerazzurra gli dedicò uno striscione: «Bastoni orgoglio nostro» . Ebbene, stavolta il tributo potrebbe essere ancora più vigoroso.

Bastoni, errori e sacrifici

Si possono avere le spalle larghe, ma certi colpi restano comunque duri da sopportare. Dopo l’episodio con Kalulu, nell’ultimo Inter-Juve, in ogni stadio in cui si è presentato (compreso il Meazza nel derby quando era il Milan a giocare in casa), Bastoni è stato ricoperto di fischi ad ogni occasione in cui ha toccato il pallone. C’è da credere che sarà così fino al termine del campionato, visto che, nel frattempo, si è aggiunta l’espulsione con la Bosnia e la conseguente sconfitta azzurra. Eppure, come in tanti hanno immediatamente dimenticato, quel tackle in ritardo su Memic, errato come concetto, veniva da un rinvio sballato di Donnarumma e da una mancata copertura di Mancini. Insomma, Bastoni stava cercando di rimediare ad errori di altri compagni. Senza dimenticare, poi, che era alla seconda gara in pochi giorni, dopo essere rimasto fermo, di fatto, per tre settimane. Non era nelle migliori condizioni, eppure non si è tirato indietro. Che sia la Nazionale o l’Inter, per lui la causa viene prima di tutto.