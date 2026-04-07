Retroscena Inter, la mossa a sorpresa della squadra prima della sfida con la Roma

Inter, tutto sulla corsa scudetto

L’Inter si è stretta, promettendosi impegno e dedizione assoluti per l’inseguimento di scudetto e Coppa Italia. Chi stava attraversando, o sta ancora attraversando, un momento delicato, come Bastoni e, volendo, pure Barella, insieme agli altri azzurri, ha trovato sostegno e appoggio. Tutto questo ha prodotto la prestazione contro la Roma, fatta anche di sofferenza di squadra, come in parte del primo tempo. Le esultanze dopo i gol sono state anche una sorta di sfogo. Per Lautaro, per Calhanoglu, per Thuram, che aveva un gran bisogno di sbloccarsi, e soprattutto per Barella, sommerso di affetto e abbracci, tanto da avere gli occhi lucidi. Tornando verso centrocampo il giocatore sardo ha abbracciato Chivu e, subito dopo, anche il compagno di sofferenze azzurre Bastoni, già sostituito. Barella gli ha dato pure un bacio, che sapeva di dedica. Non resta che completare l’opera…