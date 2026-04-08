Koné è il sogno di Chivu. E l’Inter pensa anche a Perrone

Piace Perrone del Como e non solo

Un nome nuovo, emerso solo poche settimane fa, è quello di Perrone, una delle certezze di Fabregas per il Como che sogna la qualificazione in Champions. E l’Europa che conta, peraltro, sarebbe un ostacolo in più nei piani interisti. Con quel pass, infatti, sarebbe ancora più difficile strappare il centrocampista al club lariano, che, avendo le spalle coperte (eufemismo…) può permettersi di fare solo valutazioni tecniche per il suo organico, mettendo da parte quelle economiche. Da capire, però, quali siano le intenzioni dello stesso Perrone, che, essendo argentino, potrebbe cedere al fascino della squadra in cui ha giocato ed è vicepresidente Zanetti. Che, non a caso, si è messo già all’opera per dare il suo contributo all’operazione. Per chiudere, non si può trascurare una delle idee dell’ultimo mercato di gennaio, ovvero Jones, proposto all’Inter per un prestito secco direttamente dal Liverpool. Sono stati proprio i Reds, però, a stoppare l’affare, a causa delle complicazioni che sarebbero nate con il contratto in scadenza nel 2027. Nel frattempo, Jones continua ad avere un ruolo di secondo piano e gradirebbe, quindi, fare le valigie. Inoltre, la stima di Chivu nei suoi confronti non è tramontata…